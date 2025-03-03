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Asal Araştırma Anketi Sonuçları Açıklandı

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Asal Araştırma, 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde toplam 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu soruldu.

SONUÇLARDA “HİÇBİRİ” İLK SIRADA YER ALDI

Verilen yanıtlar arasında “hiçbiri” seçeneği birinci sırada yer alıyor. “Hiçbiri” yanıtını verenlerin oranı yüzde 38,3 olarak belirlendi. AK Parti’yi tercih edenlerin oranı ise yüzde 22, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 olarak kaydedildi. Bu durum, AK Parti ve CHP diyenlerin toplam oranının, “hiçbiri” yanıtını verenlerle eşit bir seviyede olduğunu gösteriyor.

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