Aşçı Ahmet Bozdağ’dan Geleneksel Çorba İkramı

ÇANAKKALE ZAFERİNİ ANMA GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale zaferinin 110. yılı etkinlikleri çerçevesinde Buldanlı aşçı Ahmet Bozdağ, her yıl yaptığı gibi bu yıl da katılımcılara yağlı buğday çorbası ile üzüm hoşafı ikram etti. Denizli’nin Buldan ilçesinde yer alan Alanyazı meydanında, Ahmet Bozdağ geleneksel lezzetleriyle vatandaşlarla buluştu.

GELECEK NESİLLERE BIRAKILAN BİR GÖREV

Her yıl bu tür ikramlarda bulunacağını belirten Ahmet Bozdağ, “Askerimizin o günlerde yediği bu yiyecekleri evlatlarımızın unutmaması gerekiyor” dedi. Geçmişin önemini vurgulayarak, “Ömrüm yettiğince her yıl bu ikramı yapacağım” ifadelerini kullandı. Bu gelenek ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına olan minnetini dile getiren Bozdağ, “Ben ölünce çocuklarıma vasiyet ettim. Bu görevi onlar sürdürecek. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.