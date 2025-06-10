Aşdod Limanı’na götürülen Madleen gemisi

İSRAİL ORDUSU’NDAN MÜDAHALE

İsrail ordusu, insani yardım amacıyla Gazze Şeridi’ne yola çıkan ve içinde 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine müdahale etti. Yapılan baskının ardından gemiyle iletişim kopmuş ve geminin Aşdod limanına çekildiği belirtilmiş. Özgürlük Filosu Koalisyonu, bu misyon çerçevesinde 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket eden 18 metrelik yelkenlinin Gazze’ye yardım götürmeyi amaçladığını açıklamıştı.

12 HAK SAVUNUCUSU GÖZALTINDA

Özgürlük Filosu Koalisyonu, müdahale öncesinde gemide alarm verildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler, geminin 5 İsrail botu tarafından çevrildiğini bildirdi. Koalisyon, yaptığı son açıklamada, gemiye İsrail askerlerinin müdahale ettiğini ve iletişimin kesildiğini belirtti. Gemideki 12 aktivistin gözaltına alındığı aktarıldı. İran ise bu müdahaleyi “korsanlık” olarak nitelendirdi.

GEMİDEKİ AKTİVİSTLER

Madleen’de, Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi ile İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu. Gemide, Gazze halkına yönelik acil ihtiyaçların karşılanması için bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, hijyen ürünleri, su arıtma kitleri ve tıbbi malzemelerin olduğu malzemeler taşınıyordu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gemiye yönelik İsrail baskınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale edilmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin bu saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

İLERLEYEN SAATLERDE KARAYA ULAŞACAK

Bakanlık kaynakları, Madleen gemisinin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamanın devamında, “Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup, kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır” denildi. Ayrıca, gemideki vatandaşlar ile temasta olunduğu ve ailelerin düzenli olarak bilgilendirileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler’den Çağrı

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Madleen gemisinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Her Akdeniz limanı Gazze’ye yardım taşıyan tekneler göndermelidir” dedi. Albanese, İsrail’in Gazze’de yarattığı insani krizi ve yardım girişimini engelleyen ablukaya dikkat çekerek, “Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

HUMAN RIGHTS ACTIVIST YASENIM AÇIKLAMASI

İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar, bir video paylaşarak, İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmalarını söylediğini aktardı. Başka bir videoda ise aktivistlerin gemiye yapılan baskın sırasında can yeleklerini giyerek ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

GÖNÜLLÜLER KAÇIRILDI

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Madleen gemisindeki gönüllülerin İsrail ordusu tarafından kaçırıldığını açıkladı. Açıklamada, kaçırılan aktivistlerin güvenliğinin sağlanması için Dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısı yapıldı.

İSRAİL’DEN DÜZENLEME

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisinin Gazze Şeridi’ne yakın konumda alıkonulduğunu ve aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini bildirdi.

GEMİYE BEYAZ SIVI ATILDI

Koalisyon, müdahale öncesinde gemiye drone ile bir beyaz sıvı atıldığını açıkladı. Yasemin Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi ve “Bu, sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur” dedi.

İSRAİL BAKANINDAN TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek için ordusuna gerekli talimatları verdiğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yapıldığını belirtti.