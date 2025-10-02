Aşdod Limanı’na Yanaşan Gemi Alıkonuldu

GEMİ AŞDOD LİMANINA YANAŞTI

Gazze’ye insani yardım götüren ve İsrail ordusu tarafından alıkonulan aktivistleri taşıyan gemi, Aşdod Limanı’na ulaştı. İsrail ordusu, yaklaşık 500 aktivistle Gazze’ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na ait gemileri durdurdu. Yapılan açıklamada, Gazze’deki ablukayı kırmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından alıkonulan aktivistlerin bulunduğu geminin Aşdod Limanı’na yanaştığı ifade edildi.

FİLODAKİ GEMİLERDEN BİRİ HARİÇ DURDURULDU

İsrail ordusu, 44 gemiden oluşan filodaki teknelerden yalnızca birinin devam ettiğini belirtmişti. Açıklamada, “Gemilerin hiçbiri aktif çatışma bölgesine girme veya deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcuların sağlık durumu iyi ve güvendeler. İsrail’e güvenli bir şekilde gidiyorlar. Avrupa’ya sınır dışı edilecekler. Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek” denildi.