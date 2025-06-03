Asel Y., Hakan M.’den Koruma Talep Ediyor

BURSA’DA SILAHLI SALDIRI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, eski nişanlısı Hakan M. (36) tarafından sokak ortasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda sağ bacağından vurulan Asel Y. (29), önemli açıklamalarda bulundu. Asel Y., yaşamakta olduğu korkuları ifade ederken, “Haberlerde çıkan bir bayan vardı, İstanbul’a kaçtı kendisi ama kocası tekrardan onu buldu. ve bu adam yakalanmadığı için bu kadını öldürdü. Ben bu durumları yaşamak istemiyorum. Koruma talep ediyorum. Can güvenliğim hiçbir şekilde yok. Ben bir mermi daha, bir acı daha yaşamak istemiyorum” dedi.

TARTIŞMA SONRASI ATEŞ AÇILDI

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde gerçekleşti. Hakan M. ve Asel Y. arasında başlayan tartışma, hızla büyüyerek Hakan M.’nin Asel Y.’ye tabancayla ateş açmasına yol açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde yere düşen Asel Y., olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının tedavisi sürerken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını devam ettiriyor.

KORKUNÇ ZATLAŞMALAR

Hastanede gazetecilere açıklama yapan Asel Y., Hakan M. ile tanışmasının ardından yaşadığı sıkıntıları anlattı: “Tanıştıktan kısa süre sonra, yalanlarından ve eve getirdiği pis işlerden dolayı rahatsızlık duymaya başladım. Bu şahıstan sürekli ayrılmak istedim, fakat peşimi bırakmadı.” Asel Y., ayrıca Hakan M.’nin “ağır tahrik edildiği” gerekçesiyle kendisini mağdur göstermeye çalıştığını belirtti. Olay anında da Hakan M.’nin onu gözaltına almakla tehdit ettiğini ifade etti.

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Asel Y., Hakan M.’nin cezaevinden çıktıktan sonra kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini, sosyal medya üzerinden açıkça tehditler savurduğunu söyledi. “Sosyal medya üzerinden beni ve ailemi hedef alan açıklamalar yapıyordu” diyen Asel Y., Hakan M.’nin sürekli olarak kendisinde bir korku yarattığını dile getirdi. Ayrıca, yaşadığı durumun, başka kadınlar için de büyük bir tehlike oluşturabileceğini vurguladı.

DAHA FAZLA ACILARA YERİM YOK

Kadın cinayetlerine dikkat çeken Asel Y., “Bir kurşun daha yemek istemiyorum. Şu anda kemiğim parçalanmamış olabilir ama yürüyemiyorum. Lütfen bana yardım edin. Bu şahsın bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyorum” dedi. Asel Y., daha önce de savcılıklara başvurarak Hakan M. için elektronik kelepçe talep ettiğini, fakat olumsuz yanıt aldığını belirtti. “Benim hayati tehlikem var, burada yatarken bile rahat değilim. İlkokulun önünde bunu yapan bir insan, her yerde bunu yapabilir” ifadelerini kullandı. “Ben bir mermi daha, bir acı daha yaşamak istemiyorum” diyerek, içinde bulunduğu durumu özetledi.