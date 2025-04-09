Aselsan, 158,6 Milyon Dolar Anlaşma Yaptı

ASKERİ HABERLEŞME SÖZLEŞMESİ

Aselsan, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına yönelik olarak 158,6 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdi. Anlaşmanın kimlerle yapıldığı ise açıklanmadı. Aselsan, bu yeni iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuru ile kamuoyuna açıkladı.

DETAYLI AÇIKLAMA

Duyuruda, “ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır.” denildi. Bu durum, Aselsan’ın uluslararası piyasalardaki gücünü ve etkisini bir kez daha ortaya koymuş oldu.