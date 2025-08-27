Aselsan’dan 27 Ağustos Duyurusu Yapıldı

ASELSAN’DAN HEYECAN VERİCİ DUYURU

ASELSAN, sosyal medya hesabında “Büyük gün 27 Ağustos” ifadesiyle dikkat çekti. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı’ndaki Oğulbey Tesisleri’nde temel atma ve açılış töreni gerçekleştirecek. Bu törende ASELSAN’ın yeni tesisinin temeli atılacak ve 14 tesisin açılışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe ile ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

TESLİMATLAR VE YENİ GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre törende ASELSAN’ın geliştirdiği Hisar ve Korkut gibi Çelik Kubbe bileşenlerinin teslimatı yapılacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, sistemin en üst katmanını oluşturan SİPER Ürün-1 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin teslim edileceği de ifade ediliyor. 2024’te başlatılan ve 2025’ten itibaren sahada kullanılmaya başlanacak olan Çelik Kubbe, birçok yerli ve milli silah sistemi, radar, elektro-optik ürünler, haberleşme modülleri ve komuta kontrol istasyonlarını içeriyor.

“Sistemler Sistemi” adı verilen bu proje, kritik tesisleri, askeri birlikleri ve şehirleri koruma amacı güdürüyor. ASELSAN’ın bu yeni gelişmeleri, Türkiye’nin savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacak gibi görünüyor.