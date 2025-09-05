Aselsan Geliştirdi, ASELFLIR600 Görüntüledi

ASELSAN’DAN YENİ GÖZLEME SİSTEMİ

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR600 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi, Bayraktar AKINCI İHA ile birlikte Ankara üzerinde uçuş gerçekleştirdi. ASELFLIR600’ün Bayraktar AKINCI ile entegrasyon çalışmaları hala devam ediyor. Bu çerçevede, Ankara semalarında yapılan uçuş esnasında ASELFLIR600, 9,1 kilometre mesafeden ÇELİKKUBBE unsurlarını, 30,7 kilometre mesafeden inşaatı süren Ay Yıldız Yerleşkesi’ni, 43,2 kilometreden Ulu Önder Atatürk’ün sonsuz istirahatgahı Anıtkabir’i, 49,5 kilometreden Kocatepe Camisi’ni, 66,6 kilometreden Polatlı Kartaltepe Mehmetçik Anıtı’nı ve 120 kilometreden Esenboğa Havalimanı’nı başarılı şekilde görüntüledi.

GENEL MÜDÜR’DEN PAYLAŞIM

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “ASELFLIR600’ün gözünden Ankara. Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası ASELFLIR600’ün entegre edildiği Bayraktar AKINCI İHA’mız Başkent semalarında” şeklinde bir mesaj iletti.