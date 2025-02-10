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Aselsan ve TÜrASAŞ Arasında Yeni Sözleşme

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ASELSAN VE TÜRASAŞ ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDI

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. arasında önemli bir anlaşma yapıldı. 75 milyon euroluk bu sözleşme, demiryolu sinyalizasyon sistemleri alanında gerçekleştirecek projeleri kapsamaktadır. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmanın toplam tutarının “75.050.000 Avro” olduğunu belirtti.

SÖZLEŞME KAPSAMINDA TESLİMAT PERİYODU

Sözleşme dâhilinde gerçekleştirilecek teslimatlar, 2025 ile 2028 yılları arasında yapılacak. Bu işlem, Türkiye’nin demiryolu sinyalizasyon sistemlerinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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