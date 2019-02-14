Asena direk dansı yapıyor!

Caner Erkin, eski eşi Asena'nın direk dansı yaptığını iddia ederek çocuğun velayetini istedi.

Caner Erkin, mahkemeye başvururak çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Erkin, mahkemeye sebep olarak da çocuğunu annesinin direk dansı yapmasını gösterdi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya, taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin’in açtığı davayı reddederek, velayetin Asena Atalay’da kalmasına hükmetti.

KAYYUM GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce çocuğa kayyum atanması gündeme gelmişti. Ancak bu konuda son söz Aile Mahkemesi’nin olduğu için kayyum kararı çıkmadı.

DİREK DANSI SUÇLAMASI

Bir annenin yapması gereken vazifelerin yardımcı ve bakıcılar tarafından yapıldığını öne süren Erkin, Atalay’ın oğlu ile geçirmesi gereken vakitleri; seyahatlerde, gece kulüplerinde, özel ev partilerinde ve striptiz kulüplerinde direk dansları yaparak geçirdiğini iddia etmişti.