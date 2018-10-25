Asena’dan bebek açıklaması

Bir dönemin gözde oryantali Asena basında çıkan iddialar hakkında konuştu ve 2017’de evlendiği Hasan Dere’den hamile olduğu iddialarına yanıt verdi.

Geçen günlerde hamile olduğu haberleri çıkan oryantel Asena, ‘2.Sayfa’ programında hamile olmadığını, eşiyle kendisini hazır hissettiği zaman bebek sahibi olmak istediklerini söyledi.

Asena, “Bunlar çok özel ama şu an hamile değilim. Eşimle çok güzel bir aşk evliliği yaptım. Evlenir evlenmez hemen çocuk yapalım bunu kilitleyelim diye düşünmedik. Ne zaman çocuğa hazır olursak birbirimize söyleyerek o zaman yapacağız” dedi.

Evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Asena, eşi Hasan Dere’yle başına gelen tesadüfleri şu sözlerle anlattı:

“Çok ilginç babamla annemin buluştuğu yerde eşimle buluştum. Benim kızlık soyadım Serindere ve ben Dere’yle evleniyorum. Bir çekim var. Evlilik işlemlerini yetiştirip yetiştiremeyeceğimden emin olamamıştım. Herkesi arayıp ‘Bugün Hasan’a sürpriz bir doğum günü partisi yapıyorum’ demiştim. Sonrasında nikahımız kıyılmıştı”

TRT