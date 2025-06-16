Asfalt Çalışmaları Eflani’de Devam Ediyor

ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karabük İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Eflani ilçesindeki köy yollarına bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi gerçekleştiriliyor. AK Parti İl Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukurören-Alaçat köyleri grup yolundaki çalışmaları inceleyen AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, birlikte AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci’den bilgiler aldı.

HEDEFLER BELİRLENİYOR

Şahin, asfalt sezonunun başlamasıyla ekiplerin hızlıca sahaya çıktığını ifade ederek, “Bu yıl, önceki yıllara göre daha fazla köy yolunu asfaltlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı ulaşım imkanına kavuşması için durmaksızın çalışıyoruz. İl Özel İdaremizin sahadaki tüm ekipleri büyük özveriyle görev yapıyor. Bizler de bu çabanın yakından takipçisiyiz ve sahadayız.” şeklinde konuştu.

ULAŞIM İYİLEŞMESİ VE EKONOMİK CANLILIK

Ulaşımın iyileşmesinin kırsal yaşam üzerindeki olumlu etkilerine değinen Keskinkılıç ise, “Kırsal bölgelerimizde ulaşımın iyileştirilmesi sadece yolları değil, aynı zamanda ekonomik canlılığı ve sosyal yaşamı da doğrudan etkileyen hayati bir konu.” değerlendirmesinde bulundu. KÖYDES yatırımları hakkında bilgi veren Salt, “Eflani ilçemize, 2025 yılı KÖYDES ödeneği kapsamında 17 milyon 559 bin 756 lira kaynak ayrılmış durumda. Son 20 yılda ilçemize toplam 74 milyon 63 bin 834 lira yatırım sağlandı. Bu yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız köylerine artık daha rahat, daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek.” dedi.