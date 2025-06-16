Asfalt Çalışmaları Köy Yollarını Geliştiriyor

ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabük İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları çerçevesinde, Eflani ilçesindeki köy yollarına bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi sürüyor. Ak Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çukurören-Alaçat köyleri grup yolundaki çalışmaları inceleyen AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, yürütülen faaliyetler hakkında İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci’den bilgi aldı.

HIZLA YENİ YOLLAR AÇILIYOR

Açıklamada yer alan Şahin’in görüşleri, asfalt sezonunun başlamasıyla ekiplerin hızlıca sahaya çıktığını aktarıyor. “Bu yıl, önceki yıllara göre daha fazla köy yolunu asfaltlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı ulaşım imkanına kavuşması için durmaksızın çalışıyoruz. İl Özel İdaremizin sahadaki tüm ekipleri büyük özveriyle görev yapıyor. Bizler de bu çabanın yakından takipçisiyiz ve sahadayız.” ifadeleri dikkat çekiyor.

ULAŞIM, KIRSAL YAŞAMIN TEMELİ

Ulaşımdaki iyileşmenin kırsal yaşam üzerindeki doğrudan etkilerine dikkat çeken Keskinkılıç, “Kırsal bölgelerimizde ulaşımın iyileştirilmesi sadece yolları değil, aynı zamanda ekonomik canlılığı ve sosyal yaşamı da doğrudan etkileyen hayati bir konu.” değerlendirmesini yapıyor. KÖYDES yatırımları hakkında bilgi veren Salt ise, “Eflani ilçemize, 2025 yılı KÖYDES ödeneği kapsamında 17 milyon 559 bin 756 lira kaynak ayrılmış durumda. Son 20 yılda ilçemize toplam 74 milyon 63 bin 834 lira yatırım sağlandı. Bu yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız köylerine artık daha rahat, daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek.” sözlerini aktarıyor.