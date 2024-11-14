“Asgari Ücret 2025’te En Az 28 Bin”

İLK 6 AYDA ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yerli ve milli baş ekonomist Erdoğan ve yanında bulunan vergimatik Mehmet’in, yıl sonuna yaklaşıldıkça gerçekleri açığa çıkardığını ifade etti. Bu kişilere göre, “ülkemizdeki enflasyonun sebebi ücret ve maaşların yüksekliği”ymiş. Bu durumu açıkça ifade etmenin Merkez Bankası Başkanı’na nasip olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisinin kötü yönetildiğini vurgulayan Dervişoğlu, asgari ücretin hangi rakamda olursa olsun, çalışan için düşük, işveren için ise yüksek kaldığını dile getirdi.

2024 YILI ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Bu yıl İYİ Parti olarak, net asgari ücret beklentilerini kamuoyuyla paylaştıklarını söyleyen Dervişoğlu, 2024 yılındaki yıl sonu TÜFE tahmininin son olarak yüzde 44 olarak revize edildiğini aktardı. 2024 yılında yıllık ortalama tüketici fiyat artışının en az yüzde 58.5 olacağını ifade etti. İşverenlerin durumunu da göz önünde bulundurarak, temmuz ayında tekrar artış yapılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücretin en az 28 bin lira olması gerektiğini belirtti. Dervişoğlu, “Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür” şeklinde ifade etti.