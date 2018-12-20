Asgari ücret 2.213 TL mi olacak?

TÜİK, milyonlarca çalışan yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Milyonlarca çalışanın gözü kritik toplantıda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılı ücret tespit için taraflarla görüşmeye devam ediyor.

Bugünkü toplantıya TÜİK bir işçi için gerekli asgari tutarı belirten raporunu gönderdi. Rapora göre, söz rakam 2 bin 213 olarak öngörüldü.

TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını “ağır” statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, “orta” statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, “hafif” statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

HÜRRİYET