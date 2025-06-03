Asgari Ücret Artışı Bayramdan Sonra Olabilir

ASGARİ ÜCRETE ZAM TALEPLERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde 17 milyon kişinin doğrudan etkilendiği asgari ücrete ilişkin zam talepleri hız kesmeden sürüyor. İşçi tarafı asgari ücretin artırılmasını talep ederken, işveren tarafında henüz herhangi bir gelişme yaşanmıyor. Asgari ücretin belirlenebilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak karar alması gerekiyor.

OLUMLU GELİŞMELER BAYRAM SONRASINA BIRAKILIYOR

Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, NTV ekranlarında asgari ücrete zam ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulundu. “Şahsi fikrim olması yönünde. Bunun olup olmayacağını 10 günlük süre sonunda göreceğiz gibi duruyor. Bayramdan sonra artış olacaksa Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun göreve çağırılması gerekecek. Eğer komisyon göreve çağırılırsa işveren ve işçi tarafı da uzlaşırsa burada bir artış gerçekleşecektir. En son Aralık ayında gerçekleşen görüşmelerde TÜRK-İŞ komisyonun yapısında değişiklik olmaması halinde masaya gelmeyeceğini belirtmişti. Artış yönünde tavır olursa işveren ve hükümet cephesinden TÜRK-İŞ buna imza atacaktır.” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA KAYGI VAR

Bülbül, asgari ücretin mevcut enflasyon rakamlarıyla eridiğine dikkat çekti. “Dolayısıyla yüzde 30’luk Ocak ayında gerçekleşen artışın büyük bir bölümü yüzde 17.39 erimiş durumda, bunun telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonominin dengeleri de gözetilmeye çalışılıyor. Bunun nerede uzlaşılacağı, asgari ücretin artıp artmayacağını bayramdan sonra göreceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Kamu işçilerine yönelik zam durumu hakkında ise “Kamu işçilerine yönelik 90 gündür yürüyen süreç var. Bayramdan sonra bunların şekilleneceğini söylemek mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.