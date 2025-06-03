Asgari Ücret Artışı Bayramdan Sonra Olabilir

ASGARİ ÜCRETE ZAM TALEPLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Türkiye’de doğrudan 17 milyon kişi ile dolaylı olarak bütün çalışanları etkileyen asgari ücrete ilişkin zam talepleri kesintisiz devam ediyor. İşçi tarafı asgari ücrete ek bir artış talep ederken, işveren tarafında henüz bir ilerleme gözlemlenemiyor. Asgari ücretin belirlenebilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak karar alması gerekiyor.

ZAM İHTİMALİ BAYRAMDAN SONRA NETLEŞECEK

Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, NTV ekranlarında asgari ücrete zam olasılığı hakkında görüşlerini aktardı. Bülbül, “Bunun olup olmayacağını 10 günlük süre sonunda göreceğiz gibi duruyor. Bayramdan sonra artış olacaksa Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun göreve çağırılması gerekecek. Eğer komisyon göreve çağırılır ve işveren ile işçi tarafı uzlaşırsa burada bir artış gerçekleşecektir.” dedi. Son yapılan görüşmelerde TÜRK-İŞ, komisyonun yapısında değişiklik olmaması durumunda masaya gelmeyeceğini belirtmişti. Artış yönünde bir tavır olması halinde işveren ve hükümet cephesinden TÜRK-İŞ’in buna imza atacağını da ekledi.

ENFLASYONUN ETKİSİ ASGARİ ÜCRETE YANSIDI

Bülbül, enflasyon rakamlarıyla asgari ücretin değer kaybettiğini vurguladı. Bu bağlamda “Dolayısıyla yüzde 30’luk Ocak ayında gerçekleşen artışın büyük bir bölümü yüzde 17.39 erimiş durumda, bunun telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonominin dengeleri de gözetilmeye çalışılıyor. Bunun nerede uzlaşılacağı, asgari ücretin artıp artmayacağını bayramdan sonra göreceğiz.” ifadesini kullandı.

KAMU İŞÇİLERİNİN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bülbül, kamu işçilerine yönelik 90 gündür devam eden sürecin bayramdan sonra şekilleneceğini ifade etti.