Asgari Ücret Artışı Bekleniyor

BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYAN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Derhal Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanmasını bekliyoruz. Bu temmuzda üç konfederasyonun üreteceği ortak talebin dikkate alınıp, işverenin haklı endişelerinin giderileceği şekilde, kamunun da katkı sunup bu işi çözmesini istiyoruz” dedi. Özel, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (HAK-İŞ) ziyaret etti. Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan ile yaptığı kapalı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. Asgari ücrette ara zam taleplerine değinen Özel, “Asgari ücret, işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir” dedi ve mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirtti. “İnsanların açlık sınırı altında kaldığı çok açık” diye ekledi.

ENFLASYON DÜZENLEMESİ ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işçilere yönelik açıklamalarını aktaran Özel, “Zaten 2 senedir temmuz zammı veriliyordu. Dört kez zam yapılacağı söyleniyor, bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Son dört ayda enflasyonun ciddi oranda arttığını vurgulayan Özel, mevcut asgari ücretin açlık sınırının 4 bin lira altında olduğunu dile getirdi. Temmuz ayında zam yapılmadığı takdirde durumun çok kötü olacağına da dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETİN GENELLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Özgür Özel, asgari ücretin son dört yıldır her iki kişiden birinin aldığı bir ücret olduğunu belirtti. “Türkiye’de yüzde 55’i asgari ücret almakta ya da ona yakın ücretlerden faydalanmakta. Asgari ücret artık bir genel ücret haline gelmiş durumda” dedi. Bu koşullar altında temmuzda asgari ücretin zamlanmaması durumunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. “Bu konu sadece sendikaların değil, tüm siyasetin konusudur” görüşünü paylaştı.

INFaz DÜZENLEMESİNDE KESİNTİLER

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Meclis’e sunulan infaz düzenlemesine de değindi. “Bu noktada şimdi adım atılmaması, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu” diyen Özel, iktidarın bu hususta gereken özeni göstermediğini söyledi. “Özellikle dini bayramlar öncesi beklenti yaratmak, sonrasında karşılanmaması travmatik bir durum oluşturuyor” ifadesiyle durumu özetledi.

TOPLUMSAL MUTABAKAT İHTİYACI

AK Parti’nin süreci yönetemediğini belirten Özgür Özel, “Affın iki tarafı olduğu için toplumsal bir mutabakat aranması gereken bir konu” dedi. “Bürokratların değil, siyasetçilerin bu süreci yönetmesi gerekmektedir” görüşünü savundu. Daha önce “Parlamentoda bir komisyon kurun” önerisinde bulunan Özel, toplumsal mutabakat sağlamadan yapılacak her affın sorun yaratacağını belirtti.

ANAYASA KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER

Yeni anayasa tartışmalarına yönelik düşüncelerini paylaşan Özgür Özel, anayasaya sadakati vurgulayarak, “Her doğana yapılması gereken bir metin olan anayasanın evrensel bir şekilde sahiplenilmesi gerekmekte” dedi. Anayasanın uygulanabilmesi için tüm kesimlerin bir araya gelerek, ortak bir zemin oluşturması gerektiğini belirtti.

HAK-İŞ’TEN SİVİL ANAYASA TALEBİ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, yeni anayasa gereksinimini her ortamda dile getirdiklerini ifade etti. “Toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla daha demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var” dedi. Arslan, mevcut anayasanın durumu ile ilgili de, “Bu anayasayı meşru görmüyoruz, ancak yeni bir anayasa yapılana kadar mevcut düzenle yürümek zorundayız” açıklamasında bulundu.