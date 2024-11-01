Asgari Ücret Artışı Gelirleri Değiştirecek

ASGARİ ÜCRET ZAMMI MİLYONLARI ETKİLEYECEK

Asgari ücret zammı, birçok kişinin en çok ilgilendiği konu haline geldi. 2025 yılı için belirlenmesi planlanan asgari ücret, birçok geliri ve ödemeyi etkileyecek. Hesaplamalar, ocak ayından itibaren yeni asgari ücret üzerinden yapılacak. İşsizlik maaşı, en düşük rapor parası, Bağ-Kur SSK primleri ve doğum borçlanmaları gibi birçok gelir ve ödeme, yeni asgari ücretle birlikte değişime uğrayacak. Asgari ücret zammı, bir ay içerisinde açıklanacak. Sabah gazetesi, “Yaklaşık 1 ay sonra asgari ücret ile ilgili görüşmeler başlayacak” şeklinde bilgi veriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı içerisinde 3 veya 4 toplantı yaparak yeni rakamı kamuoyuna açıklayacak ve yeni en düşük ücret 1 Ocak’tan itibaren devreye girecek.

ASGARİ ÜCRETİN GÜCÜ

Türkiye’de brüt asgari ücret, birçok ödemenin hesaplanmasında kullanılan bir ölçüt. Bu nedenle belirlenen asgari ücret, yalnızca işçilerin alacağı maaşları değil, milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok ödemeyi de değiştirecek. Bu değişiklikler arasında işsizlik maaşı, en düşük rapor parası, Bağ-Kur SSK primleri ve doğum borçlanmaları mevcut. Özel sektörde asgari ücrete yapılan artış, sadece bu rakamı alanları değil, tüm çalışanların gelirlerini de etkiliyor.

VERGİ DIŞI KAZANÇ VE TAZMİNATLARDA ARTIŞ

Asgari ücretin artmasıyla birlikte vergi dışı kalan kazanç miktarları da yükselecek. Bu durum, maaşını brütten belirleyen birçok çalışan için daha az vergi ve daha fazla net maaş anlamına gelecek. Ayrıca, asgari ücretli çalışanlar için 2024 ile 2025 yılları arasında kıdem tazminatı miktarları artış gösterecek. Ocak ayından sonra tazminat, yeni asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için daha yüksek tazminat alınacak.

EN DÜŞÜK RAPOR PARASI VE İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ARTACAK

Asgari ücrete ek olarak, iş kazası veya meslek hastalığı geçirenler ile hastalığı sebebiyle çalışamayanların alacağı en düşük rapor parası da artacak. Ayrıca, doğum izni süresince annelerin alacağı iş göremezlik ödeneği de ocak ayı itibarıyla yükseleecek. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışan anneler, İŞKUR’dan daha yüksek ödenek alacak.

STAJYER ÜCRETLERİ VE İŞSİZLİK MAAŞI DEĞİŞİYOR

Stajyerlerin aldığı ücretler de brüt asgari ücrete göre hesaplandığı için yeni zam ile bu rakamlar da artacak. İşsizlik maaşı, yeni asgari ücretle birlikte değişiklik gösterecek. En düşük işsizlik maaşı rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yüksek rakam ise yüzde 80’i olarak belirleniyor.

BES DEVLET KATKISI VE BORÇLANMALAR

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) içerisinde devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücrete göre belirleniyor ve bu limit yükselmiş olacak. Ayrıca, asgari ücret ile birlikte borçlanma rakamları da artacak. Prim satın alacak sigortalıların aralık sonuna kadar başvurmaları gerekiyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMALARI ARTACAK

Annelerin doğumları için prim satın alma hakları bulunuyor ve bu ödemeler brüt asgari ücretin yüzde 32’si kadar ödemeyle başlıyor. Askerlikte geçen süreler için de prim satın alımı söz konusu. Bu borçlanmalar da yeni asgari ücret ile artacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ VE GSS PRİMLERİ YÜKSELECEK

Ev hanımlarının her ay ödediği isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretle birlikte artacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden, bu ödemeler de ocak ayında yükselecek. Bağ-Kur ve SSK primleri de asgari ücretle birlikte yükseklik gösterecek.