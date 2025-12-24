Asgari Ücret Artışı Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi

Asgari ücretin tespit edilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, asgari ücret artışının fiyatlama davranışları gerekçe gösterilerek haksız ve dengeyi bozan fiyat artışlarına dönüşmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada “Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.” denildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

2026 asgari ücret belirleme süreci sona erdi. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarının 28 bin 75 TL olduğu duyuruldu. Bu doğrultuda, asgari ücretin toplamda yüzde 27 oranında bir artış gösterdiği kaydedildi.

