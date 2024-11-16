Asgari Ücret Düzenlemesi Üzerine Beklentiler

2025 YILI ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

2025 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret komisyonunun toplanma tarihi merak ediliyor. Kamuoyunda bu konulara dair birçok soru gündemde bulunuyor. Çeşitli siyasi partilerin öne çıkan asgari ücret rakamları dikkat çekmeyi sürdürüyor. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde başlayacak olan müzakerelerde, partiler farklı görüşler sunuyor. Edinilen bilgilere göre, bazı partiler asgari ücretin 30 bin lira seviyesine yükselmesi gerektiğini savunuyor. Bazı iddialarda ise bu rakamın 35 bin liraya kadar çıkması gerektiği ifade ediliyor. Yüksek enflasyonun etkisi, asgari ücret beklentilerinde değişik senaryoların ortaya çıkmasına neden oluyor. Asgari ücret artışı, çalışanların alım gücünü koruması açısından büyük bir önem taşıyor.

PAYLAŞILAN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım sürerken, bu konudaki değişik tahminler tartışılıyor. Hem AK Parti kulislerinden hem de çeşitli partilerden gelen açıklamalar, asgari ücretin pazarlığa minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlayacağını gösteriyor. CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş’in edindiği bilgilere göre, asgari ücret pazarlıklarının en az yüzde 25-35 artışla başlaması bekleniyor. AK Parti’de konuşulan %25’lik artış gerçekleşirse asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Diğer partilerin asgari ücret zammı için beklentileri ise çeşitli rakamlar içermekte; CHP 30 bin lira, İYİ Parti 28 bin lira, Yeniden Refah Partisi 35 bin lira, Gelecek Partisi 33 bin 337 lira ve DEM Partisi 35 bin lira olarak belirtebiliyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE ASGARİ ÜCRET

Merkez Bankası’nın %44’lük yıl sonu enflasyon beklentisi doğrultusunda asgari ücretin 24 bin 483 lira seviyesine yükselebileceği öngörülüyor. Orta Vadeli Program’daki 2025 enflasyon hedefi dikkate alındığında ise asgari ücretin 19 bin 975 lira olacağı görünmekte. Bu durum, asgari ücretin açlık sınırının altında kalacağı anlamına geliyor. Ancak unutmamak gerekiyor ki, asgari ücret artışının ne kadar olacağı, yapılacak müzakerelerin sonucuna bağlı olarak belirlenecek. Siyasi partilerin öne sürdüğü yüksek rakamlar, asgari ücretin bu yıl önemli bir artış görebileceğine dair sinyaller veriyor.