Asgari Ücret Güncellenmeli, Zorluk Var

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ SONRASI YENİ GÜNDEM

Memur ve memur emeklilerini etkileyen toplu sözleşme süreci sona erdi. Bu süreçten sonra, çalışanların dikkatini çeken konu asgari ücret oldu. Özellikle Eylül ayında asgari ücrete sürpriz bir artış yapılıp yapılmayacağı üzerine tartışmalar sürüyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, mevcut durumu değerlendirerek asgari ücretin güncellenmesi gerekliliğine dikkat çekiyor.

İSTANBUL’DA GEÇİM ZORLAŞIYOR

Karakaş, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak en büyük sıkıntının İstanbul’da olduğuna vurgu yapıyor. “İstanbul’da 22.104 TL maaşla geçinmenin mümkün olmadığını” ifade eden Karakaş, benzer durumların Anadolu’nun küçük ilçelerinde de yaşandığını belirtiyor. Ayrıca, bölgesel asgari ücret meselesinin yıllardır tartışıldığını hatırlatarak yüksek ücretlerin büyükşehirlere göçü artırabileceği konusunda uyarıyor.