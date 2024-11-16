Asgari Ücret Hakkında Bakan Şimşek Açıklamaları

BAKAN ŞİMŞEK’TEN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Asgari ücretin belirlenmesinin komisyon tarafından yapıldığını hatırlatan Şimşek, “Bu aşamada değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim, verimliliğimiz, teknolojik boyutu çok yüksek olsun ve asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı AR-GE’ye, teknolojik, yeşil ve dijital dönüşüme ayırdık.” sözlerini ifade etti.

ÇALIŞANLARI KORUYACAKTLAR

Şimşek, son 22 yılda en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 238 arttığını ve dolar bazında da 238 dolardan 1139 dolara yükseldiğini vurguladı. En düşük emekli maaşının reel olarak yüzde 543, dolar bazında ise yüzde 812 arttığını belirten Şimşek, “Asgari ücret reel yüzde 212, dolar bazında yüzde 343 arttı. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44’e revize edildi, yüzde 49 vermişiz.” değerlendirmesinde bulundu.

VERGİ HARCAMALARI ÜZERİNE YORUMLAR

Vergi harcamalarıyla ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren Şimşek, bu harcamaların 853 milyar lirasının asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından kaynaklandığını ifade etti. Şimşek, “Asgari ücrete vergi mi getirelim? Siz onu mu istiyorsunuz? Yatırımları teşvik etmeyelim mi? Engelli, yaşlı, emekli, şehit, dul ve yetimler için 259,2 milyar liralık vergiden vazgeçmişiz. AR-GE, yenilik, tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi 147,3 milyar lira. ‘Sermaye için 3 trilyon liradan vazgeçtiniz’ diyor. Neresi sermaye bunun?” şeklinde konuştu.

ŞİRKETLERİN VERGİ DÜZENLEMESİ

Şimşek, birçok şirketin indirimlerden yararlandığı için vergi vermediğini belirtip, bu yüzden yurt içi asgari kurumlar vergisini getirdiklerini açıkladı. Düzenlemeyle birlikte şirketlerin en az yüzde 10 vergi vereceğini bildiren Şimşek, “Çok uluslu şirketler minimum yüzde 15 vergi verecek. Peki bunu ne zaman getirdik? ‘Sermayeyi destekleyen’ Mehmet Şimşek’in bakan olmasından sonraki dönemde getirdik. Şirketlerin taşınmaz satışlarında yüzde 50 kazanç istisnasını, serbest bölgede faaliyet gösterenlerin istisnasını daralttık. Kur Korumalı Mevduata (KKM) stopaj vergisi getirdik. Zengini vergilendiriyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.