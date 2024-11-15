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Ekonomi

“Asgari Ücret Hakkında Şimşek’in Açıklaması”

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HÜKÜMETTEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin belirlenmesinde komisyonların rolünün olduğunu ifade ediyor. Şimşek, “Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.

2025 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Bakan Şimşek’in açıklamaları, bütçe çalışmaları sırasında önemli bir yer tutuyor.

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