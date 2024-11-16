“Asgari Ücret Hedefine Enflasyonun Etkisi”

HÜKÜMETTEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sorular arasında asgari ücretle ilgili beklentiler de yer aldı. Şimşek, “Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz.” sözleriyle, çalışanların korunması noktasında kararlılıklarını dile getirdi.

ENFLASYONLA MÜCADELE TEŞEBBÜSLERİ

Bakan Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli önlemleri alacaklarını ifade ederken, “Enflasyonu öngördüğümüzün üstünde bir düşüş seviyesine ulaştırmak için kararlıyız.” diyerek düşüş sinyalleri verdi. Görüşmeler sırasında, enflasyonla mücadeledeki hedefler ve alınacak tedbirler önem kazandı.

KKM SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ AÇIKLAMASI

Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden çıkışın yakında gerçekleşeceğini belirtti. KKM hesaplarının önemli ölçüde azaldığını ifade eden Şimşek, “144 milyar dolarla zirve yapan Kur Korumalı Mevduat, şu anda 40 milyar doların altına indi. Büyük ihtimalle KKM’den çıkış yakın.” şeklinde bilgi verdi.

VERGİ BORÇLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Vergi borçlarının silindiği yönündeki iddialara yanıt veren Şimşek, “Hiçbir zaman hiçbir şirketin vergi borcunu asla silmedim, çünkü böyle bir yetkim yok.” diyerek konuya açıklık getirdi. Demirören Grubu ile ilgili tartışmalara da değinen Şimşek, “Demirören Grubu bütün ödemelerini düzenli yapıyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Tip1 ile ilgili yaşanan sorunlara dair “Bu konuyu ele alacağız ve en kısa süre içinde imkanlarımız çerçevesinde çözüm üreteceğiz.” sözlerini ekleyerek, çözüm yolları önerdi.