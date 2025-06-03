Asgari Ücret İçin Ara Zam Bekleniyor

ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN TALEPLER ARTIYOR

Türkiye’de doğrudan 17 milyon kişiyi etkileyen asgari ücretle ilgili zam istekleri artış gösteriyor. İşçi tarafı asgari ücrete zam talep ederken, işveren cephesinde henüz net bir adım atılmadı. Asgari ücretin belirlenmesi için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanıp karar alması gerekiyor.

ARTIŞ İHTİMALİ BAYRAMDAN SONRA GÜNDEME GELEBİLİR

Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, asgari ücrete zam olasılığı hakkında NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Bülbül, “Şahsi fikrim olması yönünde. Bunun olup olmayacağını 10 günlük süre sonunda göreceğiz gibi duruyor. Bayramdan sonra artış olacaksa Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun göreve çağırılması gerekecek. Eğer komisyon göreve çağırılırsa işveren ve işçi tarafı da uzlaşırsa burada bir artış gerçekleşecektir” şeklinde açıkladı. Ayrıca, en son Aralık ayında yürütülen görüşmelerde TÜRK-İŞ’in komisyonun yapısında değişiklik olmaması halinde masaya gelmeyeceğini belirttiğini ifade etti. “Artış yönünde tavır olursa işveren ve hükümet cephesinden TÜRK-İŞ buna imza atacaktır” dedi.

ENFLASYON ASGARİ ÜCRETI ETKİLİYOR

Bülbül, asgari ücretin yükselen enflasyon rakamlarıyla eridiğini vurguladı ve “Dolayısıyla yüzde 30’luk Ocak ayında gerçekleşen artışın büyük bir bölümü yüzde 17.39 erimiş durumda, bunun telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonominin dengeleri de gözetilmeye çalışılıyor. Bunun nerede uzlaşılacağı, asgari ücretin artıp artmayacağını bayramdan sonra göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ZAM GÖRÜŞMELERİ

Kamu işçilerine yönelik 90 gündür süregelen süreç hakkında Bülbül, “Bayramdan sonra bunların şekilleneceğini söylemek mümkün” değerlendirmesini yaptı.