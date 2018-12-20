Asgari ücret için kritik toplantı

Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantının üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından asgari ücretin TÜİK tarafından açıklanacağı öğrenildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak. Türk-İş’in ev sahipliğindeki toplantıda, TÜİK’in bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşması bekleniyor. Bu rakam, pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek.

İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarının Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bu toplantıda komisyonla paylaşılması bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki üçüncü toplantısı Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

İKİNCİ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

HÜRRİYET