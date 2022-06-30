Asgari ücret için kritik toplantı

Asgari ücret için bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği karar için bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30’da devam edecek. Asgari ücretli için Temmuz ayı maaşı zamlı olarak yatacak. Erdoğan’ın NATO zirvesi sonrasında belirlenecek rakamı açıklaması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30’da devam edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında dün yaptı. Toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.Bilgin, komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi.