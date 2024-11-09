Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Tarihi Ne Zaman?

YENİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı son açıklamanın ardından, tüm dikkatler aralık ayına yönelmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantılar, yeni asgari ücretin tutarını ve zam oranını belirleyecek. Milyonlarca çalışanın ve işverenin yakından takip ettiği asgari ücret zammı için geri sayım başlamışken, 2024 Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 49,11’lik zam sonrasında asgari ücret 17 bin 2 TL’ye yükselmişti. Bu yıl ara zam yapılmadan 2025 yılına geçilmesi, beklentileri artırıyor. Çalışanlar ve aileleri, 2025 asgari ücretinin ne olacağını büyük bir merakla bekliyor.

ASGARİ ÜCRET ARTININ ETKİLERİ

Yüksek enflasyon döneminde asgari ücretin reel olarak ne kadar artacağı, çalışanların alım gücünü koruma düzeyi gibi konular oldukça önem taşıyor. Bu nedenle toplantı tarihi, kamuoyunun dikkatini çekiyor. Hiç şüphesiz, Işıkhan’ın “2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız.” ifadesi, milyonların gözünü aralık ayına çevirmiş durumda. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılarla birlikte 2025 yılının geçerli asgari ücreti kesinleşecek ve görüşmeler sonucunda alınan karar kamuoyuna açıklanacak.

ZAM YÜZDE ORANLARI ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

2025 asgari ücretin ne kadar olacağı büyük bir merakla beklenirken, güncel verilere dayanarak değerlendiren uzmanların çoğu, asgari ücretin zammının yüzde 30’un üzerinde olabileceğini öne sürüyor. Eğer yüzde 30 zam gelirse, asgari ücret 22 bin 102 lira seviyesine yükselecek. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi doğrultusunda, yüzde 41,5’lik bir zam beklenirse 24 bin lirayı aşması muhtemel. Ayrıca, OVP’deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında bir zam yapılırsa, asgari ücretin 19 bin 975 liraya yükselebileceği ifade ediliyor. Merkez Bankası’nın belirlediği hedef olan yüzde 25 artışla 21 bin 252 liraya, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine çıkacak. Piyasa beklentileri doğrultusunda, eğer yüzde 45 zam uygulanırsa asgari ücretin 24 bin 650 liraya ulaşması bekleniyor.