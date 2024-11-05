Asgari Ücret ve Emeklilik Sistemi Açıklamaları

ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında çalışma hayatıyla ilgili çarpıcı bilgiler veriyor. “2000’e yakın sağlık hizmet sunucusunu denetlemiş olacağız” diyen Bakan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde faturaları inceleyen bir ekibin bulunduğunu ancak bu süreçte hata yapma ihtimalinin de yüksek olduğunu belirtiyor. Yapay zeka ile yapılan analizlerin, standart dışı uygulamaları otomatik olarak tespit edeceğine dikkat çekiyor. “Reçetenin sahibine kadar ulaşabileceğiniz veri akışı olacak. Biz bu verileri kullanmak durumundayız” şeklinde konuşuyor. Bakan, yıl sonuna kadar 2000’e yakın sağlık hizmet sunucusunun denetiminin yapılacağını belirtiyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜNDEM DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Emeklilik sistemiyle ilgili düzenleme beklentileri üzerine Bakan Işıkhan, “Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik üzerine yapılan düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır” ifadelerini kullanıyor. AK Parti’nin 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiği sosyal güvenlik reformlarına vurgu yapan Bakan, emeklilik sisteminde şu anda bir değişiklik öngörmediklerini söylüyor. “Emeklilik sistemimizi daha iyi noktaya taşıyabilecek, aktüeryal dengeyi daha iyi boyutlara getirebilecek her türlü değerlendirmeyi Bakanlık olarak göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyor.

ÖZEL HASTANELERDE YENİ DENETİM UYGULAMALARI

Bakan Işıkhan, özel hastanelerle ilgili de önemli açıklamalarda bulunuyor. “Özel hastanelerin sözleşmelerini feshederek ödemelerini durdurduk. Bazı hastaneler var, sözleşme yaptığımız geçmiş döneme ait ödenmeyen alacaklara bloke koyduk” ifadelerini kullanıyor. SGK’nın bütçesinin milletin bütçesi olduğunun altını çizen Bakan, “burada bir kuruşu dahi aykırı bir şekilde harcanmasına izin vermeyeceğiz” diyor. Özel hastanelerin denetimlerini daha da ağırlaştıracaklarını belirten Bakan, vatandaşların karşılaştıkları sorunlarda ALO 170 hattına ve CİMER’e başvurmalarını rica ediyor.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ

Asgari ücretin ülkemizde ve dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret olduğunu söyleyen Bakan, bu durumun çalışanları ve ailelerini doğrudan etkilediğini vurguluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlanacağını belirten Bakan, “Buradan gelen rakamı da aralık ayının sonunda kamuoyuyla paylaşma fırsatı olacak” diyor. 2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranının en önemli parametre olduğunu ifade eden Bakan, “Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor. Ekonomik büyüme, iş gücü piyasasının temel ihtiyaçlarını değerlendirip bize gereken rakamı iletecekler” sözlerine yer veriyor. Çalışanların alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlamayı hedeflediklerini söylüyor.