Asgari Ücret ve Emeklilik Sistemi Açıklaması**

EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde değişiklik olup olmayacağına dair yöneltilen soru üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemeler, milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak 2002 yılından itibaren sosyal güvenlik sisteminde ciddi reform çalışmaları gerçekleştirdik. Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdik. Mevcut emeklilik sistemimizi daha iyi bir noktaya taşımak adına çalışmalara devam edeceğiz. Ancak şu anda emeklilik sistemimizde herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz” şeklinde konuştu.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ DENETİMLER

Bakan Işıkhan, sağlık hizmetleriyle ilgili olarak özel hastanelerin sözleşmelerinin feshedildiğini ve bazı alacaklara bloke konulduğunu belirtti. “SGK’nın bütçesi milletimizin bütçesi ve burada bir kuruşun bile yanlış harcanmasına izin vermeyeceğiz” diyen Işıkhan, özel hastanelerin denetimlerinin daha sıkı hale getirileceğini vurguladı. Ayrıca, vatandaşların tedavi aldıkları kuruluşlarda bir sıkıntı ile karşılaşmaları durumunda ALO 170 hattına başvurmalarını rica etti. “2000’e yakın sağlık hizmet sunucusunu yıl sonuna kadar denetlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ

Asgari ücret konusuna da değinen Bakan Işıkhan, aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlanacağını duyurdu. “Bu komisyon, enflasyon oranı gibi çeşitli parametreleri dikkate alarak asgari ücreti belirleyecek” diyen Işıkhan, bu rakamın aralık sonunda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Hedeflerinin vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmek ve çalışanların alım gücünü korumak olduğunu ekledi.

VERGİ TALEPLERİ ÜZERİNE

Bakan, vergi konusunun kendi bakanlıklarının yetkisi olmadığını, ancak çalışma hayatı buluşmalarında işveren ve sektör temsilcilerinden gelen talepleri dikkate aldıklarını belirtti. “Paydaşlarımızın görüşlerini alarak kamuoyunu rahatlatacak düzenlemeler yapmalıyız” ifadesini kullandı. Ancak bu konunun Maliye Bakanlığı’nın yetkisi kapsamında olduğunu hatırlattı.

BELEDİYELERDEKİ GREV DURUMU

İstanbul’da sendikalara bağlı grevler konusunda ise Işıkhan, “Bu durum bizi 90’lı yıllara götürecektir” şeklinde değerlendirme yaptı. İstanbul’un geçmişte yaşadığı sorunlara atıfta bulunan Bakan, CHP’li belediyelerin işçi haklarını verme noktasında yetersiz kaldığını ifade etti. “İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız bu sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalacak” diyen Işıkhan, hizmetlerin düzgün bir şekilde sunulması gerektiğine dikkat çekti.

SOCİAL SECURITY DEBT RESTRUCTURING

Bakan, şu anda 574 belediyenin borç yapılandırdığını belirtti ve 117 belediyenin taksitlendirme talebinde bulunduğunu aktardı. “96 milyar TL olan borç, 140 milyarı aşmış durumda. Belediyeler faizi ile birlikte borçlarına borç ekliyor” şeklinde endişesini dile getirdi. Diğer yandan, SGK prim borçlarının bir an önce ödenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.