Asgari Ücret Zammı Hakkında Açıklama Yapıldı

MEHMET ŞİMŞEK’TEN 2025 BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 yılı bütçe görüşmeleri çerçevesinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Asgari ücretin komisyon tarafından belirlendiğine dikkat çeken Şimşek, “Bu aşamada değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim, verimliliğimiz, teknolojik boyutu çok yüksek olsun ve asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı AR-GE’ye, teknolojik, yeşil ve dijital dönüşüme ayırdık.” dedi.

ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARINI KORUYORUZ

Şimşek, son 22 yılda en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 238 arttığını ve dolar bazında 238 dolardan 1139 dolara yükseldiğini belirtti. En düşük emekli maaşının reel yüzde 543, dolar bazında yüzde 812 arttığını ifade eden Şimşek, asgari ücretin reel yüzde 212, dolar bazında yüzde 343 artış gösterdiğini vurguladı. “Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44’e revize edildi, yüzde 49 vermişiz.” değerlendirmesi yaptı.

VERGİ HARCAMALARI HAKKINDA YENİLİKLER

Vergi harcamalarıyla ilgili gelen sorular hakkında da konuşan Şimşek, bu harcamaların 853 milyar lirasının asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından kaynaklandığını belirtti. “Asgari ücrete vergi mi getirelim? Siz onu mu istiyorsunuz? Yatırımları teşvik etmeyelim mi? Engelli, yaşlı, emekli, şehit, dul ve yetimler için 259,2 milyar liralık vergiden vazgeçmişiz. AR-GE, yenilik, tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi 147,3 milyar lira. ‘Sermaye için 3 trilyon liradan vazgeçtiniz’ diyor. Neresi sermaye bunun?” diye sordu.

ZENGİNİ VERGİLENDİRME YOLUNDA ADIMLAR

Şimşek, bazı şirketlerin indirimlerden yararlandığı için vergi ödemediğine dikkat çekti ve yurt içi asgari kurumlar vergisini getirdiklerini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle şirketlerin en az yüzde 10 vergi ödeme zorunluluğu bulunduğunu aktaran Şimşek, çok uluslu şirketlerin ise minimum yüzde 15 vergi vereceğini kaydetti. “Peki bunu ne zaman getirdik? ‘Sermayeyi destekleyen’ Mehmet Şimşek’in bakan olmasından sonraki dönemde getirdik. Şirketlerin taşınmaz satışlarında yüzde 50 kazanç istisnasını, serbest bölgede faaliyet gösterenlerin istisnasını daralttık. Kur Korumalı Mevduata (KKM) stopaj vergisi getirdik. Zengini vergilendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.