Asgari Ücret Zammı Tartışmaları Başlıyor

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI GÜNDEME GELİYOR

Asgari ücretle ilgili yeni zam senaryoları, şimdiden detaylı bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Konuşulan olasılıklar arasında yüzde 25 ile yüzde 40 arasında bir zam yapılabileceği yer alıyor. Nihai karar ise Aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından sonra açıklanacak.

ETKİLERİ VE MUHTEMEL TUTARLAR

Asgari ücrette yapılacak zam, yalnızca yaklaşık 7 milyon çalışanın maaşını etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda kıdem tazminatını da artıracak. Olası zam hesaplamalarına göre işçilerin cebine girmesi muhtemel tutarlar ise büyük bir merak konusu.