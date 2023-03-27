En düşük emekli maaşına yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Konuya ilişkin bakanlıktan açıklama geldi.

En düşük emekli maaşlarının yükseltilmesi sonrası gözler asgari ücrette yapılacak değişikliğe çevrildi. Milyonlarca vatandaş “asgari ücrete ara zam gelecek mi” diye merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gündemdeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Milyonlarca çalışan, en düşük emekli maaşında yapılan düzenlemenin ardından gözünü asgari ücrete çevirdi. Sene başında 8 bin 500 lira seviyesine yükseltilen asgari ücrete ara zam gelecek mi merakla bekleniyor. Kulislerde birçok iddia gündeme gelirken, haberler de peş peşe sıralandı. Gözler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında asgari ücrete zam geldiğini duyururken mayıs ayını işaret etmiş ve “Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Emekli maaşında yapılan düzenlemenin ardından Erdoğan’ın bu sözleri kamuoyunda yeniden gündem oldu.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMA YAPTI MI?

Asgari ücrete ara zam konusunda konuşan Bakan Bilgin’in, “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20’lere, gerilere düştüğü bir ortam var” dediği iddia edilmişti.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yalanlama geldi. Bakan Bilgin’in asgari ücret hakkında bir açıklamasının olmadığı bildiren açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”