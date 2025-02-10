Asgari Ücrete Ara Zam Kaçınılmaz Görülüyor

2025 YILI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılının sonunda enflasyon %44,38 olarak kaydedildi. Milyonlarca asgari ücretli, 2025 yılı için %30 oranında zam alarak 17.002 TL olan maaşlarını 22.104 TL’ye yükseltti. Ancak yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanın cebine girmeden Ocak ayında erimeye başladı ve satın alma gücü düştü. Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu toplantısında 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini, %21’den %24’e çıkarıldı. Bu durum maaşlara yönelik beklentileri artırdı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM DEĞERLENDİRMESİ

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını değerlendirdi. Karakaş, son 23 yılda asgari ücretin belirlenme ve zamlanma sıklığını analiz ederek, ara zam konusundaki düşüncelerini dile getirdi. Karakaş, asgari ücrete ara zam yapılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak, “Bu bağlamda son yıllarda gittikçe bozulan gelir dağılımına bağlı olarak asgari ücretliler aleyhine ortaya çıkan yüksek gelir eşitsizlikleri ve fakirleşme ile ekonomik dengelerin korunması da dikkate alındığında asgari ücrete ara zam yapılması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALAN ASGARİ ÜCRET

Karakaş, asgari ücretin şu anda açlık sınırının altında bulunduğunu hatırlatarak, yasa gereği asgari ücretin işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek miktarda olması gerektiğini vurguladı. “Bu bağlamda şimdiden açlık sınırının bile altında kalan asgari ücretin 2026 yılına kadar uygulanması belirtilen düzenlemenin özüne de aykırı olacaktır” dedi. Karakaş’ın açıklamaları, asgari ücretlilerin ara zam yapılması yönündeki beklentilerini güçlendirdi. Özellikle enflasyonun artması ve alım gücünün düşmesi, ara zam konusunu gündeme getirdi. Önümüzdeki dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ve hükümetin bu konudaki alacağı kararlar merakla bekleniyor.