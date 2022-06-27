Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Türkiye İşveren Sendikası (TİSK), asgari ücret zammı hakkında açıklama yaptı.

Türkiye İşveren Sendikası (TİSK), asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacaklarını duyurdu.

Emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız.

Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız.”