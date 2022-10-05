Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başlandı. Peki hükümet hangi formüller üzerinde çalışma yapıyor?

“Hem sokakta hem Meclis’te hem vatandaşlarımızı ilgilendiren tek konu ekonomi. Çalışanlar yıl başında ne kadar ücret artışı olacağını merak ediyor. Memur ve emeklilere enflasyon farkı veriliyor. Ama asgari ücret bu konuda dertli çünkü bir önceki artış yüzde 30’luk bir artış olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir ara zam olduğunu asıl zammın yıl başında yapılacağından bahsetmişti.

Daha önceki enflasyon oranlarını dikkate alacak olursak 2021 sonunda 2825 TL olan Asgari ücret 4253 TL yükseltilmişti. Yüzde 30 enflasyon varken yüzde 50 artış yapılmıştı. Ancak temmuz ayına gelindiğinde bu artışın eridiği anlaşıldı ve temmuz ayında ikinci bir zam yapıldı. Yüzde 30’luk artışla 5500 TL’ye çıktı.

“İLK DEFA DİLLENDİRELİM 8000 TL BANDI SÖYLENMEYE BAŞLANDI”

Özel sektörde çalışanların ücretlerini ilgilendiren bir konu aslında. 5500 liranın üzerinde şu anda yüzde 40 artış olursa 7700 TL, yüzde 45 artış olursa 7925 TL. Ama yine psikolojik bir sınır olarak ilk defa dillendirelim 8000 TL bandı söylenmeye başlandı.

Yüzde 45 artışla 7925 seviyesine gelir. Ocak ayı içerisinde geçmiş 6 ayın enflasyonu açıklanacak şu an itibarıyla enflasyon 6.09. Aralık ayına göre bu aya kadar enflasyon yüzde 52. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83 seviyesinde. Daha önce yapılan zamda yüzde 30 artış oldu. Temmuz ayında artışın yüzde 42 olduğunu söylersek yüzde 12’lik bir alınamayan zam var.

Şu anda yüzde 45’lik artışla beraber 7925 lira civarına gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsetmiş olduğu sosyal refah payı düzenlemesi ile halkımız enflasyon altında ezdirilmeyecek dedi. O yüzden 8000 TL civarını dillendirmekte fayda var.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA HANGİ FORMÜLLER ÖNE ÇIKABİLİR?

Toplu iş sözleşmesine göre memurların alabileceği ücret sene başında zam yüzde 5 artı enflasyon farkıydı. Yüzde 2.5 seyyanen zam yapıldı yani 7.5 artı enflasyon düzenlemesi yapıldı. 42.35 emeklilerimiz, memurlarımız 41.69 zam aldı.

Şu an itibarıyla Merkez Bankası’nın sene sonu beklentisi yüzde 65. Oluşan enflasyonist ortamla beraber ekim ve kasım aylarında mevsim şartları göz önünde bulundurulunca enflasyon yükselecek. Muhtemelen yıl sonunu yüzde 80 enflasyon ile kapatacağız. Memurlarımız ve emeklilerimiz yüzde 40’lık artışı görebilecek bunun içerisinde sosyal refah payı düzenlemesi de olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

9 bin 105 TL şu anda en düşük maaş, 11 bin TL seviyesine gelecek.

ASGARİ ÜCRET İŞVEREN ÜZERİNE NASIL YÜK GETİRECEK. DÜZENLEME YAPILACAK MI? VERGİ İNDİRİMİNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN OLACAK MI?

5500 TL’ye geldiğinde asgari ücret bu çok tartışıldı. Asgari ücret kadar olan tüm ücrette vergi kalktı. Ama bunun üzerinde sigorta primleri var. Öncelikle sigorta primlerinin azaltılması yoluna gidilebilir. Bu işverene yüktü. 100 kişi çalıştırana 1 puan vergi indirimi teşviki getirmek zorundalar. İşverenler hammadde sorunu yaşamaktalar.

Avrupa’da özellikle şu anda resesyon var bu manadan bakılınca işveren ve sanayicimiz asgari ücret zammını kaldırabilir. Ama devletimiz çeşitli düzenlemeler yapabilir.”