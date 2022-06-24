Asgari ücrete zam çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücrete zam yapılması konusunda hükümete çağrıda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Tekirdağ’da partisinin Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret edip, teşkilat önünde toplanan halka seslendikten sonra, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

“2.5 yıldır o esnaf dükkanlarının içinde ne dertler, ne acılar, neler gördük neler. O esnaf dükkanları içerisinde gördüklerimizi kamuoyuyla paylaştık. Aldık o dertleri, çözümlerini ürettik ve dedik ki, bizi yöneten ağalara, aha da biz çalıştık, bu milli maldır alın kullanın, gerçekleştirin, milletimiz, vatandaşımızın dertleri çözülsün. Bazılarını aldılar, yüzde 20-30 yaptılar. Bazılarının kulağının üstüne, bazıları için kulaklarının üstüne yattılar.

Korumalı kura 200 milyarın üzerinde para ayırdınız dolar yükselmesin, Türk parası değer kaybetmesin diye emeklinin, çiftçinin, kadının cebinden, bu gençlerin cebinden aldınız. Bize bunu unutturdular. Size şimdi emekli maaşı en düşüğü söyleye söyleye 2 bin 500 lira oldu. Biz de halbuki demiştik ki ya bir şey söylüyoruz, yapsalar bile yarısını yapmıyorlar. Dedik ki en düşük emeklinin maaşı asgari ücret kadar olmalı. Asgari ücrette şu anda işte o bugünkü zamlara uygun hale getirilmeli. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı.”