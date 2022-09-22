Asgari ücrete zam geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında asgari ücrete zam yapılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) merkez binasında düzenlenen Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

Asgari ücrete ilişkin Bilgin, “Biz Bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. 2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız” ifadelerini kullandı. Bilgin, prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu söyleyerek, “Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağız” dedi.