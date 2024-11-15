Asgari Ücretin Zammı Hakkında Beklentiler

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu büyük bir merakla bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı üzerine tartışmalar devam ederken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni tahminlerini paylaştı. İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARINDA ÇARPICI BİLGİLER

Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlendiği dönemde, yapılacak zam oranı birçok kişi için önemli bir konu haline geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak bu konuda karar verecek. Şu ana kadar bazıları asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiğini, bazıları ise 20 bin TL olması gerektiğini dile getirdi. SGK uzmanı Özgür Erdursun ise asgari ücret tartışmalarına farklı bir perspektiften yaklaşarak, bu yılki zam oranını tahmin etti.

ZAM ORANINA İLİŞKİN TAHMİNLER

Erdursun, muhalefetin önerdiği zam oranlarının gerçekleşme olasılığını “yüzde 0” olarak değerlendirdi. Eğer asgari ücretin üzerinde maaş alanlara aynı oranda zam yapılmazsa, asgari ücretli çalışan sayısının artacağını vurguladı. “Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki asgari ücreti yüzde 77 artıralım. Peki diğer ücretleri yüzde kaç artıracağız? Arttırmak için kanun var mı, böyle bir zorunluluk var mı? Yok.” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTEKI OLABİLECEK ARTIRIMLAR

Erdursun, asgari ücrete yüzde 25 oranında artış yapılacağını tahmin etti. Şayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girerse bu oran yüzde 30’a kadar çıkabilir. 17 bin TL olan asgari ücretin, 21 bin 250 TL seviyesine yükselebileceğini; maksimum seviyenin ise 22 bin – 22 bin 250 TL civarında olacağını belirtti.

MUHALEFETİN ÖNERİLERİNİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ

Erdursun, muhalefetin 30 bin TL olarak belirttiği rakamların gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu düşündüğünü belirtti. “Ben bunun ihtimalini yüzde 10’lar civarında görüyorum. Yüzde 25 oranında artış yapmaları şu anda çok yüksek bir ihtimal.” dedi.

ASGARİ ÜCRET LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA SÜREÇLERİ

Asgari ücretin, mesleğe giriş ve tecrübe kazanma ücreti olduğunun altını çizen Erdursun, asgari ücretli sayısının azaltılması gerektiğini ifade etti. Asgari ücretli bir çalışanın belirli bir süre sona erdikten sonra, daha yüksek bir gelir seviyesine geçmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. “Asgari ücretli sayısını azaltıp diğer ücretlilerin sayısını arttırmalıyız. Düşük ücretle çalışan kişiler, işe motive olmadıkları için verimlilikleri de düşük.” şeklinde konuştu.