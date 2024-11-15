Asgari Ücretle İlgili Açıklama Yapıldı

ANAYASAL GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin belirlenmesinin bir komisyon aracılığıyla yapıldığını belirtiyor ve bu konuda görüş bildirmeyi uygun görmüyor. Bakan, “Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.” sözleriyle işçi haklarına olan duyarlılığını vurguluyor.

İŞÇİ HAKLARI VE ENFLASYON

Şimşek, işçi haklarının korunması konusunda kararlılık sergileyerek, enflasyon karşısında çalışanların ezilmemesi için gereken önlemleri alacaklarını ifade ediyor. Bu bağlamda, asgari ücretin tespitinde etkili olan komisyonun rolüne dikkat çekiyor.