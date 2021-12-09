Asgari ücrette 3. toplantı

Asgari ücret zammı ile ilgili üçüncü toplantı bugün gerçekleşecek.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili üçüncü toplantı bugün gerçekleşecek.

TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaşacak. Asgari ücretin bu hafta belli olması bekleniyor. TİSK Başkanı Akkol, “Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3’lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz” dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısı yapılıyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK’ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

“RAKAM ÖNERİSİ OLMADI”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.