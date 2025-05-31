Asgari Ücrette Ara Zam Gerçekleşti

SON DÖNEMDE ASGARİ ÜCRETE ZAM UYGULAMALARI

Son zamanlarda asgari ücretle ilgili büyük artışlarla karşılaşıldı. Ekonomideki dalgalanmalar ve enflasyondaki ciddi yükseliş, asgari ücrete ara zam yapılmasını gerektiren bir durum oluşturdu. Geçtiğimiz yıl asgari ücret için hem Ocak hem de Temmuz döneminde iki kez zam yapılması uygun görülüyordu. Ancak Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte bu zam sayısı tekrar 1’e düştü.

GELECEK ZAM BEKLENTİLERİ

Şu an asgari ücrete bu yıl içerisinde ek bir zam yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Bu konuda çeşitli söylentiler gündeme geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise her defasında asgari ücrete ara zam yapmayı planlamadıklarını ifade ediyor.