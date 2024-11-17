“Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı”

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANACAK

Asgari ücreti belirlemek amacıyla aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek. En net biçimde asgari ücretin belirlenmesi ve vatandaşların enflasyon karşısında zarar görmemesi için bir rakam ortaya konacak. Ancak kulislerde hangi rakamların tartışıldığı merak ediliyor. 2025 yılına yaklaşırken, milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını bekliyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Beklentiler neler? İşte ayrıntılar…

2025 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

2025 yılına girmeye sayılı günler kaldı ve yeni yılla birlikte birçok şey değişecek. Bunlardan biri de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanarak asgari ücretin net rakamını belirleyecek. Kulislerde hangi rakamların konuşulmakta olduğunu sergileyen detaylar var. CNN Türk yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, “Asgari ücret her ne kadar çalışanların beklediği bir rakam olsa da 85 milyona yakın vatandaşımızı etkileyen bir endeks. Burada beklentiler var. Bakan Şimşek, Bakan Işıkhan’ın açıklamaları var, TÜRK-İŞ’in açıklamaları var” ifadelerini kullandı.

ZAM ORANI VE BEKLENTİLER

Bu yıl, asgari ücrette farklı beklentiler mevcut. İki hafta önceye kadar konuşulan yüzde 25’lik artış oranı ile asgari ücretin 21 bin 250 lira olması bekleniyordu. Ancak Çetinkaya, “Ben yüzde 25’lik asgari ücret artışı olacağını düşünmüyorum. Geçen hafta Merkez Bankası enflasyon beklentisinde revize yapmıştı. Yüzde 30 artış olursa 22 bin 102 TL, yüzde 35 artış olursa 22 bin 952 lira olacak. Yüzde 40 zam olursa 23 bin 802, yüzde 50’lik artış olursa 25 bin 503 lira olacak. Benim beklentim yüzde 38’lik bir artışla 23.462 liralık bir asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacağını düşünüyorum” dedi.

ENFLASYONA YAKIN BİR RAKAM ÖNGÖRÜLÜYOR

Bakan Şimşek, piyasanın dengesini bozmayacak ve rekabet gücünü zorlamayacak bir asgari ücret açıklanmasını umduğunu belirtmişti. Bakan Işıkhan ise asgari ücretin çalışanları enflasyon karşısında ezdirmeyeceği yönünde ifadeler kullandı. İki bakanın açıklamaları doğrultusunda, enflasyona yakın bir oranın açıklanacağı öngörülüyor.