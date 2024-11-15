Asgari Ücrette İlk Pazarlık Beklentisi Başladı

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla aralık ayının başında bir araya gelecek. Toplantılar öncesinde, asgari ücret artışının yüzde 25 ila 35 arasında olacağı iddiaları öne çıkıyor. AK Parti kulislerinde, eğer yüzde 25’lik bir artış sağlanırsa asgari ücretin 21.250 TL olacağı kaydediliyor. Öte yandan, muhalefet partileri, asgari ücretin en az 28 bin TL, en fazla ise 35 bin TL olması gerektiğini savunuyor. CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi değişik oranlarda artış için önerileriyle gündemde.

ENFLASYON VE ÜCRETLER ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

Zam oranlarının belirlenmesinde yaşanan tartışmalar, artışın gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi olması gerektiği etrafında dönüyor. Merkez Bankası ise asgari ücret için geleceğe dönük endeksleme önerisinde bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm tarafların mutabık kalacağı bir rakam üzerinde uzlaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fiyat istikrarının önemine değinerek, bunun gelir dağılımını iyileştireceğini belirtiyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

%25’lik zam uygulandığında, asgari ücretin 21.250 TL olması öngörülüyor. %44’lük bir artış senaryosuna göre (Merkez Bankası enflasyon beklentisi) ise 24.483 TL olması bekleniyor. Ayrıca, 2025 yılı enflasyon hedefi (%175) dikkate alındığında, asgari ücretin 19.975 TL olacağı hesaplanıyor. Yeni zam ile birlikte işsizlik maaşı, stajyer maaşı ve sosyal yardım tutarının da artışı söz konusu olacak. Kaynak: CNBC-E