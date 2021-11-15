Asgari ücrette kritik gün! Erdoğan’a iletilecek

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili talep bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilecek.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MKYK’sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak.

Burada İşçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin asgari ücretle ilgili talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek.

Türkiye’de milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin olarak AK Parti MKYK ve MYK’sında da bu konu görüşülecek.

Komisyon önümüzdeki ay çalışmalara başlayacak. Yeni asgari ücret belirlenecek. Bu sene elbette yüzde 20’lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.

Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü bir çalışma var. O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MKYK’sı ve MYK’sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor. O çalışmanın içerisinde neler var?

İşçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin fikirleri alınıyor. O fikirler masada olacak, konuşulacak. Söz konusu bu üç kesiminin de hayat standartları 2022 asgari ücretinden beklentileri o çalışmanın içinde yer alacak. Elbette bu başlıklar MKYK ve MYK’da dillendirilecek ve konuşulacak. MKYK üyeleri toplumun birçok farklı kesiminden oluşuyor. Onlar toplumun farklı kesimlerinin asgari ücret beklentilerini de doğrudan Cumhurbaşkanı’na iletecekler.