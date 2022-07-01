Asgari ücrette kritik gün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, düzenlemeyi hazırladı. Asgari ücret zammı Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi “Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer” şeklinde değiştirildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu. Bu düzenlemeyle, zammın Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi sağlandı.

Yeni asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor

Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün basına kapalı olarak devam etti.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işletmelerin içinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

Yeni asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

“TİSK, elini taşın altına koyacaktır”

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi:

“Gelinen noktada hem işçi hem işveren hem de hükümetimiz, ara bir zam konusunda mutabık oldu. Buraya severek, isteyerek geldik. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır.”

TÜRK-İŞ: Nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretlinin alım gücünün artırılması gerektiğine dikkati çekti, “Oluşan enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz” dedi.

“Sosyal güvenlik prim indiriminin 10 puan olmasını talep ettiler”

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Komisyonda enflasyonun altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini dile getirdiklerini belirten Irgat, şöyle konuştu:

“Geldiğimiz nokta itibarıyla işverenler de teşvik taleplerini dile getirdiler. Daha önceki asgari ücret desteğinin verilmesini istediler. Sosyal güvenlik prim indiriminin 10 puan olmasını talep ettiler. İşçi priminin yarısının devlet tarafından karşılanmasını talep ettiler. Biz de bunların yapılması halinde kamuya ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu sonuçlar, konfederasyon başkanlarına ve bakanlığa iletilecek. 1 Temmuz’da bir toplantı daha olmasını bekliyoruz.”