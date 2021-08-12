Amerika'da aşı karşıtları bu kez 'zombi' iddiasını ortaya attı.

Çin’den yayılan corona virüse karşı geliştirilen aşı konusunda yeni iddialar gündeme geldi.

Aşı karşıtları şimdi de Will Smith’in oynadığı 2007 tarihli Ben Efsaneyim adlı zombi filmini bahane ederek, aşının insanları zombiye çevireceğini iddia etti. Filmin senaristi Akiva Goldsman ise komplo teorilerine tepki gösterdi. Goldsman, “Bu bir film, ben uydurdum, hiçbiri gerçek değil” açıklamasını yaptı.

Aşı karşıtları bu kez film senaryosunu bahane etti, aşının insanları zombilere dönüştüreceğini iddia etti. Bilim kurgu filmi Ben Efsaneyim’in senaristlerinden Akiva Goldsman, Covid-19 aşılarının insanları filmdeki gibi zombiye çevireceği söylentilerine tepki gösterdi.

Filmin senaryosunu 1954 tarihli aynı isimli romandan uyarlayan senarist Goldsman “Aman Tanrım! Bu bir film. Bunu ben uydurdum. Gerçek değil” dedi.

ABD’nin New York kentindeki bir mağaza sahibi, geçen hafta aşı olmayı reddeden bir çalışanının endişesine gerekçe olarak filmi gösterdiğini söylemiş, haber Amerikan medyasında büyük yankı bulmuştu.

Filmi aşı karşıtlığına bahane olarak gösteren paylaşımlar Facebook tarafından “Yanlış bilgi içeriyor” olarak etiketleniyor. Film, Aşı karşıtlarının yanlış bilgi yaymak için kulandığı tek yapım değil. Children of Men, Son Umut ve Matrix filmleri de bazı aşı karşıtı görsellerde malzeme olarak kullanılıyor.

Başrolünde ünlü yıldız Will Smith’in oynadığı 2007 yapımı Ben Efsaneyim, kansere çare bulmak için kızamık virüsünün genetiği ile oynanmasının ardından yaşananları konu alıyordu. Dünya nüfusunun %99’unun virüs sebebiyle öldüğü korku filminde, enfeksiyondan kurtulanlarsa zombilere dönüşüyordu.