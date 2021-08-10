Aşı ne kadar kazandırdı?

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüse karşı geliştirilen aşılar ilaç şirketlerine büyük gelirler sağladı.

Covid 19 aşılarına geçen hafta yapılan zam tartışma konusu oldu. Aşıda başı çeken Biontech ve Moderna şirketlerinin gelirleri bir önceki seneye göre ciddi oranda yükseldi. Sadece Biontech firması aşıdan 3 ayda 6,2 milyar dolarlık bir gelir elde etti.

Covid 19 aşısı, tüm zamanların en çok satan ilaçları arasına girme yolunda ilerliyor. Üretici şirketler de kasalarını doldurdu.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100’ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde aşı tedarik etti.

Şirket yılın ikinci çeyreğinde satışlardan 6,2 milyar dolar gelir elde etti.

MODERNA 4,4 MİLYAR KAZANDI

Moderna ise nisan-haziran döneminde 4,4 milyar dolar gelir elde etti. Her iki şirketin de satış kaleminin en önemli kısmı covid aşısından geldi.

Aşı şirketleri yıl sonuna ilişkin gelir tahminlerini de artırıyor. Pfizer/Biontech, ortak gelir tahminlerini yüzde 28,8 yükselterek 33,5 milyar dolara yükseltti.

Moderna ise 19,2 milyar dolar gelir tahmininde bulundu.

ZAM TARTIŞMA YARATTI

Tüm kazançlara rağmen aşı fiyatlarında artışa gidilmesi ise tartışma konusu oldu. Geçen hafta Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı 15,50 eurodan 19,50 euroya, Moderna’nın aşısının fiyatı ise 19 eurodan 21,5 euroya çıkarılmıştı.