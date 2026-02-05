Asi Nehri’nde 14,3 Milyar Liralık Yatırım Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hatay’daki Asi Nehri’nde gerçekleştirdikleri çalışmalara dair bilgi sundu. Yumaklı, Asi Nehri’ne yönelik yapılan yatırımlarla ilgili olarak, “14 milyar 350 milyon liralık yatırımla bölgeyi daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturduklarını” belirtti.

TAŞKIN RİSKİ AZALDI

Hatay’daki Asi Nehri’ne yapılan yatırımlarla ilgili detaylar veren İbrahim Yumaklı, “8 bin 170 metrelik çift taraflı ıslah çalışması ile taşkın riski azaltılıyor, kent merkezinde güvenli, kontrollü ve estetik bir nehir yapısı oluşturuluyor” ifadesini kullandı. Yumaklı, projeyle ilgili olarak, “Hatay’ın yarınlarına güven ve değer katacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde değerlendirdi.